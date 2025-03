Settore Giovanile rossonero, i risultati del weekend

Con l'attività di tante under maschili ferma per la pausa nazionali - in cui anche i milanisti si stanno facendo notare - il weekend del Settore Giovanile rossonero registra risultati importanti soprattutto per le Under femminili. Vincono, nelle rispettive fasi interregionali, Under 17 e Under 15, due successi importanti e preziosi nella corsa alle finali nazionali. Sconfitta interna, invece, per la Primavera femminile di ritorno dall'esperienza alla Viareggio Women's Cup. Tre punti importanti, sul campo del Brescia, per l'U17; vincono anche le due U14, maschile e femminile.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA FEMMINILE: 8ª giornata di ritorno, Milan-Hellas Verona 3-4 (45' e 47'st Longobardi, 30'st Tomaselli)

UNDER 17: campionato, Brescia-Milan 0-2 (30' Zaramella, 23'st La Mantia)

UNDER 17 FEMMINILE: 6ª giornata (fase interregionale), Milan-Torino 7-0 (33' Cortinovis, 16'st Galluzzi, 20'st e 32'st Tomaselli, 23'st Zecchina, 35'st Di Falco, 43'st Parolo)

UNDER 15 FEMMINILE: 6ª giornata (fase interregionale), Real Vicenza-Milan 1-4 (Schense, Elshamy, Raffaelli, Bertoni)

UNDER 14: 7ª giornata di ritorno, Pro Patria-Milan 1-2 (Zanacca, Cenedese)

UNDER 14 FEMMINILE: campionato, Milan-Real Crescenzago 1-0 (Quaglia)

UNDER 13: 7ª giornata di ritorno, Pergolettese-Milan 1-7 (Colombo x2, Fresolone x2; Kostyuk, Rampoldi, Tarabugi)

UNDER 12: campionato, Milan-Rhodense 5-0 (Gambarotto, Bernasconi, Geccherle, Sorrentino, Bucci)

UNDER 12: recupero di campionato, Milan-Assago 6-0 (D'Anna x2; Bernasconi, Plebani, Sorrentino, Treccani)

UNDER 11 FEMMINILE: campionato, Cologno-Milan 0-3 (Carofiglio x2, Jacchetti)