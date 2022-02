Sfida tricolore sulle panchine del derby: le statistiche tra Inter e Milan

Quella di stasera sarà la sfida numero 11 di Serie A fra i tecnici Simone Inzaghi, Inter, e Stefano Pioli, Milan.

La quinta col nerazzurro nelle vesti di padrone di casa.

Dopo il segno X nel primissimo faccia a faccia, 2017-2018 Lazio-Fiorentina 1-1, ecco soltanto vittorie (o sconfitte a seconda dei punti di vista). Due in favore del piacentino, 1 per il parmense.

Se prendiamo in considerazione anche i Pioli-Inzaghi rintracciamo un altro 1-1, stavolta nel più recente scontro diretto, quello del girone d’andata.

Da segnalare i 31 gol in totale per un media di poco superiore alle 3 per match.

Inzaghi è in svantaggio col Milan: 3 affermazioni, altrettanti pari, 5 battute d’arresto. Ma è in serie positiva da 2 match: il 3-0 dalla panchina della Lazio nel girone di ritorno dello scorso torneo e l’1-1 nella stracittadina dell’andata.

Anche il bilancio di Pioli con l’Inter ha la lancetta che punta la zona rossa: 10 gare positive, equamente ripartite fra vittorie e segni X, 8 stop.

Sul fronte delle panchine accumulate nel massimo campionato italiano il milanista ha quasi doppiato l’interista, 402 a 219.

Da segnalare che si tratterà del sesto Inter-Milan di fila con le panchine occupate da coach italiani. Una serie cominciata nel 2016-2017 quando si incrociarono Stefano Pioli, però da nerazzurro, e Vincenzo Montella.

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E PIOLI

4 vittorie Inzaghi

3 pareggi

3 vittorie Pioli

15 gol fatti squadre di Inzaghi

16 gol fatti squadre di Pioli

TUTTI I PRECEDENTI FRA INZAGHI E IL MILAN IN CAMPIONATO

3 vittorie Inzaghi

3 pareggi

5 vittorie Milan

15 gol fatti dalle squadre di Inzaghi

16 gol fatti dal Milan

TUTTI I PRECEDENTI FRA PIOLI E L’INTER IN CAMPIONATO

5 vittorie Pioli

5 pareggi

8 vittorie Inter

24 gol fatti dalle squadre di Pioli

32 gol fatti dall’Inter