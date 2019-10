Sfortuna Caldara, ancora un intoppo

Non c’è pace per Mattia Caldara. Il difensore rossonero che da mesi sta lottando contro problemi fisici, l’ultimo la rottura del legamento che lo ha tenuto ai box per diversi mesi, ha avuto un altro intoppo. Questa volta è di lieve entità perché si tratta di un’infiammazione al tendine che l’ha costretto a saltare l’impegno con la formazione Primavera di Giunti contro il Parma. “Mattia ancora non sta benissimo, ha giocato un tempo con la Primavera poi ieri era ancora un po' dolente al tendine. Spero di averlo al più presto a disposizione". Com’era già successo la settimana scorsa, anche questo weekend era previsto l’utilizzo del difensore, cercando anche di aumentare il minutaggio in partita (la volta precedente ha giocato solamente un tempo con la Primavera). Ma il fastidio al tendine ha portato il club ad optare per il riposo, e di conseguenza il rientro in prima squadra subirà un rallentamento.