Sgarbi: "Il calcio senza pubblico non esiste. Le porte chiuse sono un'idiozia"

Vittorio Sgarbi torna a parlare di calcio e di sport dalle colonne del Quotidiano Sportivo e come sempre lo fa senza peli sulla lingua: "Aprire gli stadi con le porte chiuse è un'idiozia. Il calcio è fatto di persone che entrano in una speciale empatia, è fatto di partecipazione collettiva. Il calcio non esiste senza pubblico, è un controsenso. Il calcio è uno spettacolo e la partecipazione della gente è essenziale".