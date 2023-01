Sgarbi sul vincolo di San Siro: "Serve un Sovrintendente. L'indicazione politica ora è un'altra..."

MilanNews.it

Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla cultura, ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport in esclusiva, spiegando meglio il concetto di vincolo e cosa è necessario perché questo venga approvato sullo stadio di San Siro: "Serve un Sovrintendente, non posso farlo io dal mio ufficio. Io ho fatto presente una situazione che tra l’altro è precedente a me, si tratta di una vicenda che è stata affrontata in maniera impropria in passato, perché il Ministero, con due comitati tecnici riuniti dopo i ricorsi per l’eventuale abbattimento, aveva già dato indicazioni su questo vincolo che poi non è stato mai fatto. Io ho solo interpretato le carte: il vincolo monumentale non poteva essere fatto perché l’edificio è troppo recente, ma il vincolo relazionale sì per quel che San Siro rappresenta. Era tutto scritto. Si vede che all’epoca l’indicazione politica era tale da indurre la vecchia Sovrintendente a non seguire l’ipotesi vincolistica, adesso l’indicazione politica è un’altra e io la seguo perché la ritengo corretta"