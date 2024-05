Barcellona, lunedì si decide il futuro di Xavi. Intanto Flick attende

Il futuro di Xavi al Barcellona ad essere fortemente in bilico. Dopo essere stato confermato dal presidente Laporta dopo aver lui stesso annunciato l'addio qualche mese fa, l'allenatore spagnolo sarebbe tornato in discussione dopo l'ultima infelice uscita in conferenza stampa nella quale ha criticato aspramente la situazione societaria nella quale attualmente riversa il Barça.

A fronte di questo non sarebbe da escludere un eventuale ripensamento nonostante la conferma di Xavi, con la prossima che si pronostica essere la settimana decisiva per il futuro della panchian dei blaugrana. Stando infatti a quanto riporta l’edizione odierna di Mundo Deportivo, dopo la sfida contro il Siviglia, presumibilmente lunedì, ci dovrebbe essere un incontro fra Laporta, Xavi e il direttore sportivo Deco, oltre al vicepresidente e tutta la commissione sportiva, per decidere il da farsi.

Nel frattempo l'ex CT della Germania Hansi Flick aspetta la sua chiamata, tanto dal rifiutare addirittura una ricca offerta presentategli dal Chelsea.