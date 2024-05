Un ex calciatore del Milan in lizza per la panchina del Monza

vedi letture

La querelle legata alla panchina del Monza è ancora apertissima, perché, come già abbiamo riportato stamani, se qualche settimana fa la separazione fra il club e mister Raffaele Palladino appariva scontata, ora non è da escludere totalmente la possibilità di una sua permanenza in biancorosso. Molto dipenderà dagli incastri con altri club, ma di certo c'è che il tecnico vanta innumerevoli estimatori, non solo in Italia ma anche all'estero; situazione che obbliga la società brianzola a correre ai ripari, intanto individuando altri possibili ed eventuali profili.

Se nei giorni scorsi erano già emerse le candidature di Alessio Dionisi (reduce da una stagione non positiva con il Sassuolo, e finito anche nel mirino del Pisa), Andrea Sottil e Alessandro Nesta, adesso, come raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, prende quota il nome di un altro ex Milan, che con Adriano Galliani ha condiviso l'avventura in rossonero: Andrea Pirlo, attuale tecnico della Sampdoria, portata ai playoff di Serie B nonostante una situazione societaria non semplicissima.

Attenzione però, nella margherita di nomi arriva anche l'ex Salernitana Paulo Sousa, che avrebbe ricevuto il gradimento del club.

La testa è intanto all'ultima partita del campionato, dal quale il Monza non ha più nulla da chiedere, poi si penserà al resto.