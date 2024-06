Sheva: "Il problema del Milan ultimamente sono stati gli attaccanti che segnano poco"

Si avvicina Euro 2024 in Germania e tra le protagoniste ci sarà anche l'Ucraina del presidente federale Andriy Shevchenko. L'ex leggendario attaccante del Milan dopo aver segnato per la propria nazionale e dopo averla anche allenata, oggi è il presidente della federazione calcistica. Ieri Sheva è stato ospite della redazione di Gazzetta dello Sport e ha rilasciato un'intervista in cui parla del suo nuovo ruolo, della situazione in Ucraina e di come sta cercando di fare il suo dall'alto della sua posizione, di Euro 2024 e ovviamente anche di Milan.

Le parole di Sheva sulla priorità di un nuovo grande attaccante: "Mi pare logico dopo l'addio di Giroud. Il francese, una prima punta vera, ha fatto cose favolose anche al Milan. Sostituirlo non sarà facile. Senza di lui servirà un'altra punta vera, in grado di garantire 16-17 gol. Il problema della squadra negli ultimi anni è stato quello degli attaccanti che segnano poco. Lukaku? Conosciamo le sue caratteristiche. Come ho detto dipende da come intende giocare l'allenatore".