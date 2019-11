Shevchenko ha parlato a Sky dopo i sorteggi suo prossimo Europeo.

Un commento sulla situazione? Ci sarà la possibilità di vederti allenare in Italia?

"Sul primo argomento rispondo solo Forza Milan, per sempre. L'Italia è una seconda patria per me. Un giorno quando finirò il mio impegno in Nazionale, vedrò qualche squadra in giro. Sarebbe un onore allenare anche in Italia".