Shevchenko a Sky: "Oggi a Milanello ho sentito qualcosa dentro lo stomaco. Bello vedere la squadra e mister Allegri"

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Oggi a Milano si svolge il World Legends Padel Tour 2026, evento che ha raccolto in città tanti ex campioni del calcio e non solo: tra questi anche l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko che questa mattina ha fatto visita anche alla squadra di Massimiliano Allegri al centro sportivo di Milanello. La leggenda ucraina ha parlato ai microfoni di Sky Sport:

Oggi sei tornato a Milanello:

“È bellissimo, ho sentito qualcosa dentro lo stomaco. Non vengo qua da quattro o cinque anni. È stato bello vedere la squadra e mister Allegri, sono andato a vedere anche il settore giovanile, ho visto anche Tassotti. Vedo il Milan vincere e mi fa stare bene questa cosa”.

Su Allegri:

"L’ho trovato carico, allegro, positivo e mi fa veramente pensare che il Milan può farcela, è sulla strada giusta. La squadra funziona e gira, bisogna provare a mettere pressione sull’Inter.”

Su Modric:

“È un grande giocatore, mi ha sempre impressionato per l’umiltà. Ha un grande carattere, è un leader. Gli ho chiesto come si è trovato a Milano e se si è ambientato bene, mi ha risposto che è contento e che i tifosi del Milan sono speciali. Ed è vero. Lottare per lo Scudetto, per la Champions League, rende felici i tifosi e ti danno grande energia.”

Come vedi Leao da attaccante?

“Penso che io e lui abbiamo caratteristiche diverse. Ha dato un contributo importante dall’inizio della stagione. Ha cambiato ruolo, ma non è adatto alle sue caratteristiche. Però è stato molto disponibile alle richieste del mister e ha fatto delle belle partite. Fa fatica ma si mette a disposizione, deve adattarsi ad un ruolo non suo. Ci vorrà tempo per capire se è adatto a farlo. Lui come altri stanno dando il massimo e stanno facendo bene”.