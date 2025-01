Shevchenko: "La qualità di Leao non si discute, ma non è un leader"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Stampa, l'ex Milan e Pallone d'Oro Andriy Shevchenko ha parlato del momento che sta attraversando la sua ex squadra soffermandosi anche sul commento personali di alcuni dei giocatori, come ad esempio Rafael Leao.

Un giocatore di talento come Leao può davvero essere un problema?

"Sempre le stesse cose...Se Leao vuole essere un giocatore importante e segnare la storia del Milan deve dare tanto di più. La qualità non si discute, ma non è un leader: lo può diventare se si prende la responsabilità. Il punto è: lo vuole?".

I derby milanesi di recente hanno definito le traiettorie di Inter e Milan, probabilmente hanno deciso il destino di Pioli e in questa stagione due successi dello scostante Milan contro un'Inter sempre più convinta. Cortocircuito?

"Significa che adesso il Milan ha la potenzialità di una squadra forte, due derby così non li porta a casa per fortuna. Eppure, lì sopra non si è costruito. Manca qualcosa".

Il carattere?

"No, senza non basta questa Inter. Servono la determinazione e l'abnegazione. L'impegno a prescindere e la capacità di soffrire in certo confronti".