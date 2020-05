Andriy Shevchenko, intervistato da DAZN, ha ricordato il suo arrivo al Milan nel 1999: "Quando passai in rossonero ero felice. E' stato un momento speciale. Fu Ibrahim Ba a dirmi se volevo il n.7. Due giorni dopo ricordo che mi chiamò un amico per dirmi che 7 in ebraico si dice 'Sheva'. Disse che mi avrebbe portato fortuna".