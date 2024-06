Si chiude il capitolo-flop De Ketelaere: il magro bottino in rossonero

L'Atalanta ha riscattato De Ketelaere, ora è ufficiale. Il club bergamasco e il Milan a pochi minuti di distanza hanno annunciato l'avvenuto pagamento del riscatto che rende il classe 2001 belga un giocatore interamente nerazzurro. Questa la nota pubblicata dal club rossonero sul proprio sito ufficiale nella mattinata: "AC Milan comunica che il diritto alle prestazioni sportive di Charles De Ketelaere è interamente di proprietà di Atalanta BC. Il Club rossonero augura a Charles le migliori soddisfazioni personali e professionali".

L'esperienza di De Ketelaere al Milan, cominciata sotto le migliori e più grandi aspettative, è stata un vero e proprio flop a livello sportivo. Forse a causa della posizione in campo mai trovata, forse per colpa di un feeling mai sbocciato con Pioli e probabilmente anche per l'incapacità di riuscire a gestire così tanta pressione in un colpo solo, il bottino di De Ketelaere con la maglia rossonera si riduce a un singolo assist in campionato con il Bologna. I rossoneri, incassando 22 milioni più bonus e il 10% sulla rivendita grazie al riscatto, sono riusciti ad ammortizzare la spesa di due estati fa.