Si muove una punta nel calcio europeo: Pavlidis dall'AZ al Benfica

Vangelis Pavlidis rinforzerà l'attacco del Benfica. L'operazione tra il club portoghese e l'AZ Alkmaar, proprietario del suo cartellino, è stata chiusa per 17 milioni di euro più due di bonus. A riportarlo è Record, secondo cui il centravanti greco è già sbarcato a Lisbona, in attesa di essere ufficializzato.

Pavlidis si stava godendo un periodo di vacanza ad Atene, in Grecia, dove ha colto l'occasione per mantenere alto il livello fisico - come si può vedere dall'immagine in calce - per iniziare la nuova stagione sportiva con la maglia del Benfica. L'annuncio da parte del sodalizio di Lisbona dovrebbe arrivare oggi, come concordato con l'AZ, per questioni finanziarie.