Signori: "La lotta Scudetto sarà avvincente, in questo momento il Milan è favorito"

Beppe Signori, ex calciatore, è intervenuto a Sky Sport soffermandosi anche sul Milan: “Sono contento che quest’anno non ci sia una squadra che vince lo Scudetto a dieci giornate dalla fine. Sarà una lotta avvincente, in questo momento è ovvio che sia favorito il Milan anche se l’Inter deve recuperare una partita. Secondo me molto dipenderà anche dalle partite che si giocheranno con le squadre che lottano per l’Europa e con quelle che fanno lo stesso per non retrocedere”.