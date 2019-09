Simeone su Correa: "Per noi è un giocatore importante"

Diego Simeone, allenatore dell'Atletico Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Real Sociedad, concentrandosi anche su Angel Correa, cercato a lungo dal Milan in estate: "L'ho sempre visto allenarsi al meglio, con la giusta predisposizione per aiutare la squadra. Per noi è un giocatore importante, ci dà verticalità ed un cambio di ritmo sulla velocità che molti altri attaccanti non ci danno. Lo utilizzeremo dove è più abituato, cioè davanti".