Simic dopo il successo col Frosinone: "Notte da Milan"

vedi letture

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Jan Carlo Simic, difensore della Primavera e convocato in prima squadra a causa dell'emergenza in difesa dei rossoneri, ha commentato così il successo casalingo di ieri sera contro il Frosinone per 3-1: "Una notte da Milan. Tre punti molto importanti per il cammino della squadra e per tutto l’ambiente". Il centrale classe 2005 non ha ancora trovato minuti in campionato con la maglia rossonera, ma rimarrà in prima squadra fino a quando non torneranno a disposizione altri difensori".