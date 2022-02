Simic: "Il mio Milan era un gruppo meraviglioso"

Dario Simic, ex difensore di Inter e Milan, ha parlato ai microfoni di Sportweek.

Sul passato al Milan.

“Dopo Istanbul c’è sempre Atene però, e lì Ancelotti fu bravissimo. Ci disse “Uscite e vincete”, stop. Gruppo grandioso. Nesta, Kakà, Maldini. All’inizio avevo un filo di soggezione a stare accanto a lui. Poi Gattuso, quante risate. Una volta si mangiò una lumaca viva, accadde prima della sfida col Manchester del 2007, lo fece per fare gruppo. In una delle prime amichevoli ero così ansioso che per sbaglio presi la sua maglia, non me n’ero accorto, venne lui a cercarmi. Il Milan resta la mia squadra, tiferò sempre per loro. Maldini e Pioli hanno messo in piedi un gioiellino”.