Simic oro del Milan e della Serbia: è tra i difensori U18 più costosi al mondo

Questa è una di quelle stagioni che il giovane Jan-Carlo Simic non dimenticherà mai, non solo per l'esordio in Serie A, con gol, con la maglia del Milan, ma anche perché le ottime prestazioni offerte fra prima squadra e Primavera gli permetterano quasi sicuramente di ottenere la sua prima convocazione con la Nazionale maggiore della Serbia.

A furia di raggiungere tutti questi ottimi risultati, Simic avrebbe iniziato ad attirare su di sé l'attenzione dei migliori club d'Europa e del mondo, ma il Milan non sembra avere alcuna intenzione di privarsene, nonostante una sua cessione potrebbe far registrare un'importante plusvalenza considerato il fatto che il classe 2003 ad oggi rientra fra i difensori centrali U18 più costosi al mondo. Stando infatti a quanto riportato dai dai forniteci dal portale Transfermarkt, il centrale serbo ha una valutazione attuale di mercato che si aggira attorno agli 1,5 milioni di euro, cifra che lieviterà sicuramente da qui ai prossimi mesi qualora Simic dovesse dare continuità a questo rendimento.