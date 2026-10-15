Simone cauto: “Bisogna dar tempo ai giocatori di adattarsi, sono d’accordo con Boban quando dice…”

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Le parole di Marco Simone rilasciate durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Marco Simone ha trattati vari temi, dagli aneddoti del suo Milan fino ad arrivare a commentare quanto sta succedendo in questa stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Rispetto allo scorso anno, passando da Allegri ad Amorim, il Diavolo ha un volto completamente diverso. I problemi nascono da qui?

“Sono due idee di calcio differenti. Non dico chi dei due tecnici abbia ragione perché in questo gioco non c’è un unico modo per vincere. Di certo, bisogna dare alla squadra il tempo di adattarsi”.

Finora i rossoneri hanno avuto alti e bassi: belli contro il Lecce prima dalla sosta, bruttini domenica a Reggio Emilia con il Sassuolo.

“Spero sempre che il Milan raggiunga gli obiettivi fissati, ma soprattutto che torni a vincere. Ho sentito le parole di Boban (al Festival dello Sport di Trento, ndr) e sono d’accordo con lui: questo club non può puntare solo ad arrivare nelle prime quattro per qualificarsi alla Champions. Da tifoso sono preoccupato se il Milan non ambisce a vincere lo scudetto”.