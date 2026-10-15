Simone sulle ambizioni europee del Milan: "Può arrivare fino in fondo in Europa League"

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Le dichiarazioni dell'ex Milan Marco Simone ai taccuini de La Gazzetta dello Sport

Intervistato questa mattina dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Marco Simone ha ripercorso alcuni dei suoi più importanti momenti in rossonero parlando anche del Milan di oggi. Di seguito alcuni estratti delle sue dichiarazioni.

Le sarebbe piaciuto avere Modric nella rosa del suo Milan?

"Assolutamente sì e un campione come lui sarebbe stato titolare anche con noi. Luka non ha bisogno di una squadra che "gira" per dare il massimo perché è lui che la fa funzionare. È un calciatore universale e adatto a tutte le epoche, bello da vedere all'opera anche a quarantuno anni".

Chi è la sua favorita per lo scudetto?

"L'Inter è la più attrezzata di tutte perché ha la rosa più ampia e forte".

E il Milan dove lo colloca?

"Nel gruppone delle inseguitrici insieme alla Ro-ma, al Como, alla Juventus, al Napoli e alla Lazio. Il Milan deve fare un salto in avanti a livello di reti e gioco espresso per insidiare i nerazzurri. La Roma e il Como stanno andando forte, ma la più grande sorpresa, in relazione all'organico a sua disposizione, è la Lazio: Gattuso, con il quale ho giocato al Milan e che è stato mio compagno di corso al Master di Coverciano, ha una grande competenza ed è un tecnico capace di tirare fuori il meglio dai suoi calciatori".

In Europa quale deve essere l'obiettivo del Diavolo?

"Le coppe europee, e in particolare la Champions, sono nel dna del Milan. Io quando giocavo in Europa con la maglia rossonera, mi sentivo a casa: c'erano una mentalità vincente, poca pressione e la consapevolezza di poter battere chiunque. Adesso le cose sono cambiate, ma secondo me in questa Europa League il Milan può fare bene e arrivare in fondo. Un bel risultato con il Sali burgo può dare la carica per ripartire forte in Serie A".