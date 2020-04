Simone: "Boban e Maldini avevano bisogno di più tempo, al Milan non c'è un punto di riferimento"

L'ex attaccante rossonero, Marco Simone, intervenuto nei commenti della diretta Instagram di “nostalgia_milan1899” con “milanclubgallipoli”, ha parlato così di Zvone Boban e Paolo Maldini: “Boban ha uno spessore umano e culturale da top manager. Il Milan è in difficoltà perché non c’è un vero e proprio punto di riferimento, per questo bisognava insistere con Boban e Maldini dandogli più tempo. Allenatore? Secondo me dovrebbero prendere Donadoni, grande uomo e ottimo allenatore, con gli attributi”.