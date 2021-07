Simone Inzaghi: "Calhanoglu mi è sempre piaciuto tantissimo come giocatore"

Simone Inzaghi, neo tecnico dell’Inter, durante la conferenza di presentazione, ha parlato di Eriksen e Calhanoglu dicendo: “Con Eriksen ci ho parlato prima dell'Europeo, non dopo l'incidente. Mi è dispiaciuto tantissimo, è un giocatore su cui contavo. È dell'Inter e la società gli ha messo a disposizione tutto ciò di cui ha bisogno. Avrà i suoi tempi, ma la società è stata brava e tempestiva con Calhanoglu, un giocatore che mi è sempre piaciuto tantissimo. Sono contento che Calhanoglu ora è all’Inter. Per quanto riguarda Christian, ora stia tranquillo e si riposi, io come allenatore lo aspetterò a braccia aperte”.