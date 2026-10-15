Simone sottolinea: “Il Milan cambia molto ogni anno, vincere così è dura. Adesso è presto per dare giudizi”

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Le parole di Marco Simone rilasciate durante un’intervista alla Gazzetta dello Sport

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Marco Simone ha trattati vari temi, dagli aneddoti del suo Milan fino ad arrivare a commentare quanto sta succedendo in questa stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.

Anche il Milan attuale è diverso dal suo.

“Il Milan per me resta il Milan, ovvero il mio grande amore calcistico, ma ultimamente sta cambiando molto ogni anno. Vincere così è difficile”.

Ci vorrebbe più stabilità?

“Quella era una componente fondamentale ai nostri tempi e lo è pure adesso. La stagione è iniziata da poco ed è presto per dare giudizi perché bisogna dare al nuovo tecnico e ai nuovi calciatori il tempo di adattarsi. È chiaro però che cambiando sempre tutto diventa più difficile: quando dei giocatori arrivavano in una struttura ben avviata come la nostra, per loro era più facile inserirsi e rendere subito al top. Dovevano fare i conti con la concorrenza per essere titolari, ma una volta in campo...”.