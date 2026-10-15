Simone sottolinea: “Il Milan cambia molto ogni anno, vincere così è dura. Adesso è presto per dare giudizi”
Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Marco Simone ha trattati vari temi, dagli aneddoti del suo Milan fino ad arrivare a commentare quanto sta succedendo in questa stagione. Di seguito un estratto delle sue parole.
Anche il Milan attuale è diverso dal suo.
“Il Milan per me resta il Milan, ovvero il mio grande amore calcistico, ma ultimamente sta cambiando molto ogni anno. Vincere così è difficile”.
Ci vorrebbe più stabilità?
“Quella era una componente fondamentale ai nostri tempi e lo è pure adesso. La stagione è iniziata da poco ed è presto per dare giudizi perché bisogna dare al nuovo tecnico e ai nuovi calciatori il tempo di adattarsi. È chiaro però che cambiando sempre tutto diventa più difficile: quando dei giocatori arrivavano in una struttura ben avviata come la nostra, per loro era più facile inserirsi e rendere subito al top. Dovevano fare i conti con la concorrenza per essere titolari, ma una volta in campo...”.
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