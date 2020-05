Simoni, trenta gare da allenatore contro il Milan. I derby furono cinque

Gigi Simoni, scomparso oggi, 22 maggio 2020, ad 81 anni, da allenatore ha affrontato il Milan in 30 occasioni in carriera. Dopo Bari e Samdoria (31), il club rossonero è stato quello più sfidato dal tecnico di Crevalcore. Tra queste 30 gare ci sono anche cinque derby, avvenuti tra il 97 e il 98, quando Simoni era sulla panchina dell'Inter. La formazione nerazzurra ha battuto i rossoneri in due occasioni, due sono stati i pareggi ed una la vittoria rossonera, il celebre 5-0 in Coppa Italia del 7 gennaio 1998.