Sindaco di Rozzano: "Stadio a Milano da sempre la prima opzione per l'Inter. Ma la prelazione scade a gennaio 2025"

Il tema stadio a Milano è tornato di moda per l'ennesima volta. Anche questa volta non ci sono reali notizie o passi in avanti ma un continuo cane che si morde la coda. Tutto sembra essere tornato al punto di partenza con Milan e Inter che hanno bocciato la proposta di ristrutturazione e potrebbero tirare fuori di nuovo quella vecchia della demolizione di San Siro con nuovo impianto condiviso. Ieri però Scaroni, presidente rossonero, ha ribadito che la priorità del club di via Aldo Rossi è San Donato.

L'Inter invece aveva firmato l'accordo di prelazione su un terreno a Rozzano e il sindaco del comune dell'hinterland milanese, Giovanni Ferretti De Luca, ha parlato oggi a Il Giorno-Milano: "L''opzione A dell’Inter è sempre stata lo stadio a Milano, ma l’ipotesi di un impianto a Rozzano non è tramontata definitivamente. La prelazione vale fino a gennaio 2025 e non mi risulta che abbiano comunicato alla proprietà di voler recedere. Terranno aperte tutte le piste finché non prenderanno una decisione definitiva"