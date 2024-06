Sinner e la passione per il Milan: "Sentire 70mila persone a San Siro che cantano il tuo nome è incredibile"

vedi letture

Jannik Sinner, noto tennista e tifoso rossonero, ha rilasciato una lunga ed interessante intervista ai microfoni del quotidiano francese 'L'Équipe'. Queste le sue parole anche sulla sua passione per il Milan:

"L’anno scorso dopo la vittoria in Coppa Davis sono andato a San Siro a vedere una partita del Milan. I tifosi della Curva Sud sapevano che sarei andato allo stadio e hanno scritto il mio nome. Non me l’aspettavo proprio. Sentire 70 mila persone che cantano il tuo nome è incredibile: per me poi in quel momento ancora di più, essendo tifoso del Milan".