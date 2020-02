Tra i tanti esordi di questo weekend arriva anche quello di un ex rossonero, Suso. Alla prima con la maglia del Siviglia, il fantasista di Cadice è entrato in campo al 51' contro l'Alaves senza riuscire ad incidere nel match. Il club andaluso, nel match in questione, ha ottenuto un pareggio per 1-1 che ha permesso al Getafe di raggiungerli al terzo posto.