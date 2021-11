Sky - Allenamento in gruppo per Florenzi, Pioli spera di convocarlo per l'Inter

Intervenuto a Sky Sport 24, Manuele Baiocchini ha parlato delle condizioni dei rossoneri e di Florenzi: "Il Milan questa mattina è tornato ad allenarsi a Milanello. Chi ha giocato ieri ha fatto defaticante, gli altri sono tutti in campo. Tra questi c'è anche Florenzi: non è ancora al 100%, ma Pioli spera di convocarlo per la sfida con l'Inter".