Sky - Alta tensione tra Gattuso, Mendes e la Fiorentina: c'è ipotesi divorzio

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato, si è così espresso a SkySport sul presente e sul futuro di Gattuso alla Fiorentina: "Alta tensione tra le parti nata da un rapporto oggi ai minimi termini con Jorge Mendes, che è l'agente di Rino Gattuso oltre che di Oliveira, Corona e Guedes. La Fiorentina non accetta le condizioni che Mendes aveva messo per determinati trasferimenti come tempistiche e cifre molto alte per giocatori di età non più giovanissima. Questo ha reso nelle ultime ore i rapporti tra la Fiorentina e Mendes molto difficili e ciò sta influenzando molto il rapporto tra Gattuso e la Fiorentina: c'è una fase di grande freddezza tra le parti e tensione. Lo scenario è doppio: lo scenario A è di comporre questa frattura, mentre quello B - non da escludere - è di un divorzio ancora prima di cominciare. Va tenuta l'ipotesi che Gattuso e la Fiorentina si dicano addio prima di cominciare la stagione".