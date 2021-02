Sky - Analisi arbitrale: potevano starci i rigori su Mkhitaryan e Leao

Secondo quanto riferito da Sky Sport, durante "Sky Calcio Club", sono state analizzate le situazioni arbitrali di Roma-Milan. Nell'analisi degli episodi, è stato sottolineato che l'intervento di Theo Hernandez su Mkhitaryan fosse sanzionabile come calcio di rigore, in quanto il fallo precedente sul rossonero non ci fosse. In ogni caso, il VAR non avrebbe potuto intervenire per cambiare la decisione arbitrale. Nell'analisi è stato anche analizzato l'intervento di Karsdorp su Leao: anche questo meritevole di calcio di rigore. In questo caso Guida avrebbe potuto cambiare la decisione al VAR, ma si è scelto di non controllare per via della sicurezza del direttore di gara sull'episodio.