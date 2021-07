Sky, anche Riccardo Trevisani lascia: il post social del giornalista

Dopo aver perso i diritti per la trasmissione delle partite della Serie A, Sky continua a perdere per strada anche giornalisti. Oggi è il turno di Riccardo Trevisani, che lascia la TV di via Rogoredo a Milano dopo 17 anni. Trevisani ha pubblicato un messaggio sul suo profilo Instagram in cui ha espresso i suoi sentimenti. Ecco il post social.