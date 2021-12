Sky - Ancora un po' di febbre per Theo, anche oggi ha lavorato a parte

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24 anche oggi Theo Hernandez non si è allenato con il resto della squadra all'aperto, ma ha proseguito, come ieri, il suo lavoro da solo in palestra. Il francese non è stato bene durante la settimana (qui la nostra anticipazione di ieri) e anche oggi ha un po' di febbre. Se domani dovesse stare meglio allora scenderebbe in campo contro il Napoli.