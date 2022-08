Sky - Antony allo United avvicina il ritorno di Ziyech all'Ajax

MilanNews.it

Hakim Ziyech (accostato al Milan in questa sessione di mercato) è sempre più vicino all'Ajax. La cessione di Antony al Manchester United, infatti, come riporta Gianluca Di Marzio per Sky Sport, aprirebbe al ritorno del marocchino ai lancieri. L'esterno brasiliano, si legge, si trasferirà in Inghilterra per una cifra vicina ai 100 milioni di euro.