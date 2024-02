Sky - Bennacer non al 100%: domani verrà valutata la sua convocazione contro il Rennes

vedi letture

Nel mentre arrivano notizie incoraggianti sul recupero di Pierre Kalulu, in casa Milan c'è da affrontare nuovamente il tema legato alle condizioni di Ismael Bennacer, che a quanto pare non sarebbe al meglio dopo qualche botta subita in occasione della partita di domenica scorsa contro il Monza.

A fronte di questo, stando a quanto riportato dal giornalista Peppe Di Stefano durante l'edizione pomeridiana di Sky Sport 24 Today, nella giornata di domani Stefano Pioli e staff valuteranno se convocare o meno Bennacer per il ritorno dei playoff di Europa League contro il Rennes in programma giovedì alle 18.45 al Roahzon Park. L'algerino non è al meglio delle condizioni fisiche e quindi la valutazione sarà presa a poche ore dalla partenza per la Francia.