Sky - Bertolacci non ha chiesto buonuscite per lasciare il Milan: andrà a scadenza

Ha fatto parecchio discutere la situazione di Andrea Bertolacci e la sua presunta richiesta di una buonuscita per andare al Genoa all’interno della trattativa Piatek. Secondo quanto riferito da Peppe Di Stefano a Sky Sport 24, il giocatore non ha mai chiesto nessuno scivolo per lasciare subito il Milan. Bertolacci continua ad allenarsi con impegno e serietà in vista della seconda parte del campionato, nonostante il contratto sia in scadenza a giugno. In estate, a contratto con il Milan scaduto, deciderà il suo futuro.