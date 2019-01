Sky - Cambio all'ultimo, Leonardo arriverà in ritardo a Gedda rispetto agli altri dirigenti

Peppe di Stefano, collegatosi a Sky Sport Calciomercato da Gedda, ha dato gli ultimi aggiornamenti relativi alla Supercoppa e a Higuain: “Bisogna dare una doppia lettura ai sorrisi in allenamento. C’è chi è malizioso, chi pensa che da giovedì non sarà più del Milan e per questo scherza. C’è anche chi dice che sta bene con il gruppo, e che la finale potrebbe cambiare le cose. Domani, alle 11 sul volo da Malpensa per Gedda ci sarà Scaroni, Maldini e Gazidis ma al momento non è prevista la presenza di Leonardo, che era prevista fino a poco fa, che arriverà qualche ora dopo, forse perché potrebbe succedere qualcosa in termini di mercato”.