L’emergenza Coronavirus sta avendo delle pesanti ripercussioni anche sulle Pay TV. I canali sportivi di Sky, ad esempio, hanno fatto registrare ascolti bassissimi e anche la raccolta pubblicitaria è in calo. Per provare a ridurre gli impatti della crisi, la tv del gruppo Murdoch - come Italia Oggi - ha deciso di eliminare otto canali di editori terzi, tra cui Bike Channel e Disney Channel.