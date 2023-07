Sky - Discorso alla squadra di Pioli durante l'allenamento di ieri

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di SkySport a Los Angeles, nell'allenamento di ieri pomeriggio (orario californiano) del Milan, Stefano Pioli ha fatto un discorso alla squadra, invitando tutti i suoi calciatori a dare il massimo in questi giorni negli Stati Uniti ricordando che si avvicina l'esordio in campionato, previsto per il 21 luglio a Bologna.