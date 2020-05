Sky - Domani per il Milan doppia seduta e tamponi per chi ha fatto il test sierologico

Intervenuto su Sky Sport, l'inviato a Milanello Manuele Baiocchini ha parlato delle ultime notizie riguardanti il Milan. Questo il suo intervento: "Questa mattina il Milan ha fatto due sessioni: una alle 9.30, una alle 11.30 in cui i due gruppi hanno fatto un lavoro di forza e alcune sessioni individuali con il pallone. Gli allenamenti sono pesanti. Domani oltre alla doppia seduta, sarà una giornata importante per il Milan perchè i giocatori che due settinane fa hanno fatto il solo test sierologico sosterranno il tampone. Se dovessero essere negativi, i giocatori del Milan saranno autorizzati ad allenarsi collettivamente in attesa delle decisioni del governo."