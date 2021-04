Sky - Domani tamponi per tutto il gruppo squadra. Donnarumma negativo

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Manuele Baiocchini ha parlato della situazione Donnarumma dopo la positività di Bonucci: "Questa mattina Gigio Donnarumma si è sottoposto al tampone rapido ed è risultato negativo. L'Ats di Milano ha consigliato a Donnarumma di usare tutte le precauzioni del caso, ma non c'è stato nessun provvedimento restrittivo. Verrà tamponato ogni giorno per tenere sotto controllo la situazione. Domani tutto il gruppo squadra farà il tampone molecolare, perché poi ci sarà la partita di sabato alle 12.30"

Su Bennacer: "E' un giocatore che non si fa sentire come altri a livello comunicativo, ma se guardiamo i numeri è fondamentale. Bennacer ha diviso la sua stagione in due, 20 partite giocate e 21 non giocate. Con lui la media punti è di 2,20 contro l'1.85 senza l'algerino. Giocatore fondamentale che è cresciuto tantissimo".