Sky - Dopo il brindisi a Casa Milan, rossoneri uniti a cena per compattare il gruppo

Dopo il brindisi a Casa Milan iniziato alle 19 circa e che durerà un'ora, rivela Peppe Di Stefano in collegamento per Sky Sport 24, la squadra rossonera sarà protagonista di una cena per ricompattare ulteriormente il gruppo in vista dei prossimi impegni di fine 2018. L'obiettivo del Milan è fare bottino pieno, cercando lo spint conclusivo per questo anno solare.