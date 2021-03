Sky - Fase di stallo per il rinnovo di Gigio: ipotesi rinnovo annuale o biennale, ma 7 milioni non bastano

Secondo quanto riferito da Manuele Baiocchini a Sky Sport 24, i colloqui per il rinnovo di Donnarumma continuano ma non c'è ancora una svolta. Le soluzioni al vaglio al momento sono due: la prima un prolungamento biennale, la seconda addirittura un rinnovo annuale per rimandare i discorsi di dodici mesi. Il Milan ha offerto 7 milioni netti e non bastano, perché la richiesta è più alta. Mino Raiola si sta guardando intorno per capire se i club interessati possano fare l'offerta giusta. Al momento c'è una fase di stallo perché la situazione non si riesce a sbloccare.