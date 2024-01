Sky - Florenzi esce ma rassicura tutti: fitta all'adduttore, cambio precauzionale

Qualche momento di apprensione intorno alla mezz'ora di Empoli-Milan quando Florenzi, impiegato da terzino sinistro, ha chiesto il cambio per un problema fisico non specificato. Al suo posto Alex Jimenez, classe 2005 all'esordio in Serie A.

Su Florenzi ci pensa Peppe Di Stefano, bordocampista per Sky Sport, a fare chiarezza: l'ex Roma è uscito a scopo precauzionale per una leggera fitta all'adduttore e ha rassicurato tutti in panchina sulle sue condizioni. In ogni caso nelle prossime ore arriveranno dettagli più precisi.