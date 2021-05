Sky - Gazidis, Maldini e Massara a Milanello con la squadra

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport 24 è iniziata da poco la seduta giornaliera di lavoro a Milanello, l'ultima della stagione: la squadra si è ritrovata questa mattina alle 9 al centro sportivo di Carnago, e dopo il lavoro in video hanno iniziato l'allenamento sul campo. I rossoneri pranzeranno insieme prima di tornare a casa, per poi ritrovarsi come di consueto domattina per partire alla volta di Bergamo. Stando a quanto riferisce l'inviato di Sky a Milanello è presente la dirigenza, come sempre questa settimana, al gran completo: Gazidis, Maldini e Massara continuano a far sentire la loro vicinanza alla squadra prima di un impegno così importante come quello di domani sera a Bergamo.