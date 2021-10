Sky - Giornata di festa a Milanello oggi: Ibrahimovic ha festeggiato i suoi 40 anni con due giorni d'anticipo

Come riferito da Gianluca di Marzio, giornalista di Sky Sport, la giornata di oggi è stata di grande festa a Milanello: Zlatan Ibrahimovic ha festeggiato i suoi 40 anni con due giorni di anticipo. L'attaccante svedese, ancora in fase di recupero, ha voluto brindare oggi con tutti i colleghi rossoneri a Milanello siccome era l'unico giorno disponibile. Se avesse voluto brindare nella giornata di domani non avrebbe potuto farlo a causa dell'assenza di gran parte dei colleghi, ecco perché la scelta di festeggiare con ben due giorni d'anticipo.