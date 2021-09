Sky - Giroud ha lasciato Milanello con l'allenamento in corso: non dovrebbe essere a disposizione per Milan-Venezia

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano per SkySport, Olivier Giroud non dovrebbe essere della partita tra il Milan e il Venezia perché non ancora recuperato dopo il problema alla schiena accusato post Liverpool; l'attaccante francese, infatti, ha lasciato Milanello mentre l'allenamento della squadra era ancora in corso. Con molta probabilità, dunque, il 9 non sarà a disposizione di Stefano Pioli per il match di domani.