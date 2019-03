Sky - I quattro cambi di Gattuso: Conti, Laxalt, Biglia e Castillejo verso la titolarità

Secondo quanto riferito da Sky Sport 24, Rino Gattuso ha in mente quattro cambi in vista del Chievo, con quattro scelte che sembrano oggi più probabili. Conti dovrebbe scendere in campo al posto di Calabria, così come Biglia per Bakayoko. Laxalt sarà titolare a sinistra in sostituzione dello squalificato Rodriguez, mentre Castillejo dovrebbe vincere il ballottaggio con Borini per rimpiazzare Calhanoglu.