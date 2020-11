Sky - Ibra subito a Milanello: palestra e terapia per lo svedese

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano su Sky Sport questa mattina Zlatan Ibrahimovic si è presentato a Milanello nonostante l'infortunio. Lo svedese è arrivato al centro sportivo di Carnago verso le 10 ed è andato via dopo le 15: per lui lavoro in palestra e terapie per curare al meglio l'infortunio muscolare alla gamba sinistra. A 39 anni Zlatan continua a stupire tutti per la sua voglia e la sua professionalità.