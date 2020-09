Intervenuto a Sky Camciomercato, Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra il Friburgo e il Milan per Krunic: "Sfuma Krunic al Friburgo. Il Milan ha chiesto tempo visti gli impegni in Europa League e sta anche pensando di tenerlo, così il Friburgo ha preso Santamaria, pagandolo anche 2 milioni in più di quanto aveva offerto per Krunic."